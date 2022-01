நடிகர் விஜய் அம்மா பெயரில் புதிய ட்விட்டர் கணக்கு.. உண்மையா? ஃபேக்கா? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரின் மனைவியும் நடிகர் விஜய்யின் அம்மாவும் பின்னணி பாடகியுமான ஷோபா சந்திரசேகர் பெயரில் புதிய ட்விட்டர் கணக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ட்விட்டர் கணக்கு போலி என ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அந்த கணக்கில் இருந்து ஷேர் செய்யப்பட்ட முதல் போஸ்ட்டுக்கு கீழே கமெண்ட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

ஆனால், சில பி.ஆர்.ஓக்கள் அந்த கணக்கை ஃபாலோ செய்துள்ளதால் ரசிகர்கள் பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

தனுஷ் புரூஸ் லீ போல மூன்று விதமான ஆக்சன் போஸில்... குடியரசுதினத்தில் வெளியாகும் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்!

English summary

Vijay fans commenting below the post of Shoba Chandrasekhar twitter id is a fake one and fans requesting all to please report about it.