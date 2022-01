தீவிர அரசியலுக்கு தயாராகும் விஜய்...அடுத்தடுத்த ரகசிய பிளான்கள் ரெடி

சென்னை : நடிகர் விஜய் அரசிலுக்கு வர போகிறார், தனிக்கட்சி துவக்க போகிறார் என கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கோலிவுட்டிலும் சரி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இது பற்றி விஜய் நேரடியாக எதையும் சொல்லவில்லை.

ஆனால் விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற அமைப்பு துவங்கப்பட்டு, விஜய்யின் தந்தையும் பிரபல தயாரிப்பாளருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் தலைமையில் நடத்தப்பட்டு வந்தது. இதன் காரணமாகவே விஜய்க்கும் அவரது தந்தைக்கும் பல பிரச்சனைகள் வந்ததாக பேசப்பட்டது.

சமீபத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் கலைக்கப்படுவதாக சொன்னார்கள். தனது பெயரை தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக பயன்படுத்துவதாக விஜய், தனது அம்மா சோபா உள்ளிட்ட சிலர் மீது புகார் அளித்தார். பிறகு எஸ்ஏசி தலைமையிலான விஜய் மக்கள் இயக்கம் தான் கலைக்கப்பட்டது. தனது தலைமையிலான இயக்கம் கலைக்கப்படவில்லை என விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டார்.

English summary

According to some sources said that Vijay has planned to enter in politics. After the success of rural local body election, vijay's party is planning to contest urban local body election too. Vijay has secretly designed a blueprint for his mass political entry.