எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை.. இந்த வாரம் வீட்டுக்கு போக தயாராகிட்டாரோ இசை.. ரொம்ப டெரரா இருக்காரே!

சென்னை: பிடிக்காதவர்களுக்கு முன்பாக பிடித்தது போல நடித்து பேட்ஜை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை என இசைவாணி முகத்தில் அடித்தது போல சொல்லி உள்ளது ரசிகர்களுக்கு முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே இசைவாணி அமைதிப்படையாகத் தான் இருந்தார். ஆண்டவர் தான் அவரை உசுப்பேற்றி இப்படி ஆக்கி விட்டார் என்கிற குற்றச்சாட்டையும் ரசிகர்கள் முன் வைத்து வருகின்றனர்.

தாமரை செல்வியுடன் தடாலடி சண்டைக்கு செல்லும் இசைவாணி தான் இந்த வாரம் வெளியேற போகிறார் என ஏகப்பட்ட கணிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.

நக்கலா பாட்டு பாடுற… செவுலில் ஓங்கி அறைவிடுவேன்.. வரம்பு மீறி பேசும் இசைவாணி !

English summary

Isaivani avoids mirror task with Thamarai and told she don’t need the badges. Bigg Boss Fans guessing this week Isai will be evict from the house.