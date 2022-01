சிம்புவுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்ததுக்கு இதுதான் காரணமா... இது தெரியாம போச்சே

சென்னை : நடிகர் சிலம்பரசனுக்கு சமீபத்தில் சென்னை வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் கெளரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. இதனை விமர்சித்து சிலர் கருத்து கூறி வந்தனர். ஆனால் சிலம்புவிற்கு என்ன காரணத்திற்காக டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது என தற்போது வெளியிட்டுள்ளார் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேசன்.

பல ஆண்டுகளாக பல சர்ச்சைகளில் சிக்கி, ரெட் கார்டு போடும் அளவிற்கு பல சிக்கல்களில் சிக்கி இருந்தார் சிம்பு. இதனால் பட வாய்ப்புக்களும் அவருக்கு குறைந்தது. தொடர்ந்து சிம்புவுக்கு எதிராக தயாரிப்பாளர்கள் பலரும் கருத்து கூறி வந்தனர். இதனால் சிம்பு எங்கிருக்கிறார் என கேட்கும் அளவிற்கு ஆனது. திடீரென பயங்கர குண்டான தோற்றத்துடன் சிம்பு இருக்கும் போட்டோக்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சி அளித்தன.

Producer Isari Ganeshan revealed that why was Simbu selected for honoury doctorate. He said Simbu is a multitalented person. He has given a lot of contribution to tamil cinema. Not only Simbu we have given this award to actor sathyaraj, late vivek, nassar and some sports persons also.