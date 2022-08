சமந்தா, த்ரிஷா வரிசையில் கீர்த்தி சுரேஷ்: தளபதி 67 படத்தில் விஜய்யை ரவுண்டு கட்டும் ஹீரோயின்கள்

சென்னை: விஜய் தற்போது வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கும் 'வாரிசு' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67' படத்தில் விஜய் நடிக்கிறார்.

இந்தப் படத்தில், விஜய்யுடன் நடிக்கும் நடிகர்கள், நடிகைகள் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

After Varisu Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. It is said that Samantha and Trisha will act in this film. In this case, it has been reported that Keerthy Suresh will also join Thalapathy 67