‘விக்ரம்’கமல் பாணியில் மல்டி ஸ்டார்ஸ் கதையில் ரஜினி... கூட்டணியில் இணையப் போவது யார் யார்?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஜெயிலர் படத்தை தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் புதிய படங்கள் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

என்றுமே நெ.1 இடம்..எவர் கிரீன் ஹீரோ ரஜினிகாந்த்..ஓடும் குதிரையை பார்த்து பிரமிக்கும் பட உலகம்

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Anirudh composing music for this film. In this case, it is said that Rajini will act in a multi-starrer story like Kamal's Vikram. Also, it has been reported that this film will be directed by Desingh Periyasamy and produced by Thanu.