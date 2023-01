அடேங்கப்பா... இத்தனை கோடி பட்ஜெட்ல வீடா..? அதுவும் விஜய் வீட்டுக்கு பக்கத்துலயா: த்ரிஷாவின் கனவு

சென்னை: மெளனம் பேசியதே திரைப்படம் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமான த்ரிஷா இன்று கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறர்.

மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் குந்தவையாக நடித்த த்ரிஷா, மீண்டும் கோலிவுட்டில் ரவுண்டு வர தொடங்கிவிட்டார்.

பொன்னியின் செல்வனை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து விஜய், அஜித் படங்களிலும் த்ரிஷா நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், த்ரிஷா தனது நீண்டநாள் கனவு ஒன்றை நிறைவேற்றி உள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

முதலில் விஜய், அஜித்... இப்போ கமல்: விஸ்வரூபமெடுக்கும் த்ரிஷா... அதிர்ச்சியில் இளம் நடிகைகள்!

English summary

Trisha played the character of Kundavai in Ponni's Selvan directed by Mani Ratnam. After that, Trisha is committed to films one after the other. In this case, it has been reported that Trisha has bought a house near Vijay's house with a budget of Rs 35 crore.