கமல், விக்ரமின் சக்சஸ் ஃபார்முலாவை கையில் எடுத்த சந்தானம்: இனி ஆக்சன் கிடையாது ஒன்லி காமெடி தான்

சென்னை: விஜய் டிவியில் லொள்ளு சபா நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் நடிகர் சந்தானம்.

Gulu Gulu Public Review | Gulu Gulu Movie Review | குளு குளு Movie Review | Santhanam

முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் காமெடியனாக கலக்கி வந்த சந்தானம், தற்போது ஹீரோவாக மட்டுமே நடித்து வருகிறார்.

சந்தானத்தின் புதிய படம் குறித்த சூப்பரான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

அம்பத்தூர் சிக்னலில் ஷூட்டிங், அடையாளம் தெரியாத சந்தானம்...காரணங்கள் சொல்லும் இயக்குநர் ரத்னகுமார்

English summary

Santhanam used to play comedy characters and is now concentrating on acting as a hero. It is said that he will be playing 5 roles in his new film and the film will be a complete comedy. ( காமெடி கேரக்டரில் நடித்து வந்த சந்தானம், தற்போது ஹீரோவாக நடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்து வருகிறார். அவர் தனது புதிய படத்தில் 5 கெட்டப்களில் நடிப்பதாகவும், இந்தப் படம் முழுக்க முழுக்க காமெடியாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. )