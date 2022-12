சென்னை: பீஸ்ட் படத்தைத் தொடர்ந்து விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள வாரிசு படத்தை தெலுங்கு இயக்குநர் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கியுள்ளார்.

பல்வேறு சிக்கல்களை கடந்து வாரிசு பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ள நிலையில், இந்தப் படத்திற்காக விஜய்க்கு வழங்கப்பட்ட சம்பளம் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Vijay's Varisu is hitting theaters ahead of Pongal. This film is made in Tamil and Telugu languages and directed by Vamshi Paidipally. In this case, information has come out that Vijay has received a salary of 125 crore rupees for Varisu.