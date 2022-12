லண்டனில் வாரிசு FDFS எப்போன்னு தெரியுமா..? விஜய் ரசிகர்களை அலர்ட் செய்த பட நிறுவனம்

லண்டன்: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது.

வாரிசு பொங்கல் ரிலீஸை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள முக்கியமான திரையரங்குகளில் விஜய் ரசிகர்கள் பேனர் வைக்கத் தொடங்கி விட்டனர்.

இந்நிலையில், விஜய் ரசிகர்களை அலர்ட் செய்யும் விதமாக லண்டனில் வாரிசு படத்தை வெளியிடும் பட நிறுவனம் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Vijay starrer Varisu is set to release for Pongal. The film team has released a new poster for this. In this case, It is reported that Vijay's Varisu will release on January 12.