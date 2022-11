விஷால் ஹீரோவா நடிக்ககூட இவ்ளோ சம்பளம் வாங்கிருக்க மாட்டாரே… அசந்து நிற்கும் கோலிவுட்

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் 'தளபதி 67' படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளார்.

தளபதி 67 படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக விஷால் நடிக்கலாம் என்ற செய்திகள் வெளியான நிலையில், தற்போது அவரின் சம்பளம் குறித்து தாறுமாறான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Vijay next will act Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. In this case, Vishal is likely to play a villain In Vijay's Thalapathy 67 film. The brief meet-up between Lokesh Kanagaraj and Vishal at the shooting spot for ‘Mark Anthony’. In this case, It is reported that Vishal is getting a salary of 20 crores to act in Thalapathy 67.