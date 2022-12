ப்பா.. என்னவொரு நடிப்பு.. விஷால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் போல தெரியுதே.. மிரட்டும் லத்தி டிரைலர்!

சென்னை: விஷால் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக உள்ள லத்தி படத்தின் மிரட்டலான டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் பாராட்டுக்களை அள்ளி வருகிறது.

லத்தி படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற நிலையில், சற்றுமுன் அந்த டிரைலரை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் நடிகர் விஷால்.

விஷால் நடிப்பில் வெளியான சமீபத்திய படங்கள் தொடர்ந்து ஃபிளாப் ஆகி வந்த நிலையில், லத்தி படம் அவருக்கு நல்லதொரு கம்பேக் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Actor Vishal's upcoming movie Laththi Trailer out now. He acted very well in this movie and he puts lots of hard work for this film visible in Laththi Trailer. Sunaina paired along with Vishal after a long time.