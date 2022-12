ரிலீசுக்கு முன்பே கலெக்ஷனை தட்டித்தூக்கிய அவதார் 2.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு!

சென்னை : அவதார் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் டிசம்பர் 16ந் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், முன் பதிவுக்கான டிக்கெட் விற்பனையில் சாதனை படைத்துள்ளது.

ஹாலிவுட் இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு அவதார் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகி வசூல் சாதனை நிகழ்த்தியது.

ரசிகர்களுக்கு புதிய காட்சி அனுபவத்தை கொடுக்கும் வகையில் புதுமையான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அவதார் படத்தை ஜேம்ஸ் கேமரூன் உருவாக்கி இருந்தார். இந்த படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து அவதார் படத்தின் அடுத்த பாகங்கள் உருவாக இருப்பதாக ஜேம்ஸ் கேமரூன் அறிவித்துள்ளார்.

அவதார் 2 தமிழில் வெளியாவதில் திடீர் சிக்கல்… அதிருப்தியில் ஹாலிவுட் ரசிகர்கள்!

