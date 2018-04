 »   »  காவிரிக்காக கை கோர்த்த ஜேம்ஸ் வசந்தன், சைந்தவி, மதன் கார்க்கி.. வெளியாகுது புதிய பாடல்!

காவிரிக்காக ஜேம்ஸ் வசந்த் இசையில் புது பாடல்- வீடியோ

சென்னை : தமிழகமே சமீப சிலநாட்களாக போராட்டக்களமாகக் காட்சியளிக்கிறது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தும் போராட்டம், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி போராட்டம் என பொதுமக்களும், அரசியல் கட்சிகளும் வாழ்வுரிமைக்காகக் களத்தில் குதித்துள்ளனர்.

நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் சில வருடங்களாகவே, தமிழர்களின் பிரச்னைகளின் மீது கருத்துத் தெரிவித்து வருகிறார். தமிழர்களுக்கு எந்தப் பிரச்னை என்றாலும் ஜி.வி.பிரகாஷின் ட்விட்டரில் இருந்து ட்வீட் பறக்கும்.

ஜி.வி.பிரகாஷின் மனைவி சைந்தவி, சமீபத்தில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நிர்ப்பந்தம் கொடுக்கும் விதமாக ஐபிஎல் மேட்சை புறக்கணிக்கலாம் எனும் ஐடியாவை வழங்கிய ஜேம்ஸ் வசந்தன், பாடலாசிரியர் மதன் கார்க்கி ஆகியோர் இணைந்து காவிரிக்காக ஒரு பாடலை உருவாக்கியுள்ளனர்.

Recorded a lovely song yest for the need of the hour in TN ,#cauveryissue #cauverymangementboard .Song composed by @Vasanthan_James sir and lyrics written by @madhankarky Anna . Sang along with these wonderful singers @dsathyaprakash @aalaapraju @RPShravanSinger pic.twitter.com/gNutNkzST9