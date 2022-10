பாராட்டு மழையில் ராஜராஜ சோழன்.. அருள்மொழிவர்மனை கொண்டாடும் ஜெயம் ரவி ரசிகர்கள்!

சென்னை: மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, விக்ரம், ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா போன்ற பலரும் நடித்து வெளியாகி இருக்கும் திரைப்படம் தான் பொன்னியின் செல்வன்.

இப்படம் வெளியாகிய நாள் முதல் இன்று வரை தரமான வசூல் வேட்டை நடத்தி வருகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தை பார்த்த பல பிரபலங்களும் படத்தை பாராட்டி புகழ்ந்து சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

பெரிய பழுவேட்டரையர் கேரக்டரில் நடிக்கிறேன் என்றேன்..மணிரத்தினம் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை..ரஜினி பேச்சு!

