அதுக்குள்ள ஷுட்டிங் முடிச்சுட்டாங்களா...அசத்தல் அப்டேட்டுடன் வந்த ஜெயம் ரவியின் அகிலன்

சென்னை : ஜெயம் ரவி நடித்த அகிலன் படத்தின் ஷுட்டிங் பற்றிய அசத்தல் அப்டேட்டை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளனர் படக்குழுவினர். இப்படி ஒரு அப்டேட்டை வெளியிட்டு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து விட்டாரே டைரக்டர் என கேட்டு வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.

2018 ம் ஆண்டு பாக்சிகை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஜெயம் ரவியின் பூலோகம் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் கல்யாண் கிருஷ்ணன், ஜெயம் ரவிவை வைத்து மீண்டும் இயக்கி உள்ள படம் அகிலன். பிரியா பவானிசங்கர் மற்றும் தன்யா ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் ஹீரோயின்களாக நடித்துள்ளனர். சிரக் ஜானி, ஹரீஷ் பரதி, ஹரிஷ் உத்தமன், தருண் அரோரா, மதுசூதனன் ராவ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Jayam Ravi's Agilan team announced that shooting of the movie wrapped. Teaser will released in June. Addressed the lead character as King of the Indian Ocean. Glimpse also released by movie makers.