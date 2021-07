முடிவுக்கு வரும் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு.. ஜோஷ்வா: இமை போல் காக்க அப்டேட் இதோ!

சென்னை: கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் வருண் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜோஷ்வா: இமை போல் காக்க'. ராஹெய் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

ஆக்ஷன் படமாக தயாராகியுள்ள இந்த படத்தை வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. தர்புகா சிவா இசையமைத்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட்டில் நதிகளில் நீராடும் சூரியன் ஷுட்டிங்... மீண்டும் பிஸியான சிம்பு – கவுதம் மேனன்

நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் இந்த படத்தின் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி கவுதம் மேனன் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்துள்ளது.

English summary

To make the fans more happy the makers of Joshswa Imai Pol kakka movie has said that the film will be released in September.