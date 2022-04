ஜென்டில்மேன் 2 படத்தில் இரண்டு ஹீரோயின்களா... விளக்கம் தருவாரா கே.டி.குஞ்சுமோன்?

சென்னை : ஜென்டில்மேன் 2 படத்தில் ஹீரோயின் யார் என்பதை ஏற்கனவே அறிவித்து விட்ட தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன். தற்போது மற்றொரு நடிகையும் இந்த படத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள்.

1993 ம் ஆண்டு ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் நடித்து வெளிவந்த பிளாக் பஸ்டர் படம் ஜென்டில்மேன். இந்த படத்தின் மூலம் தான் ஷங்கர், தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானார். கே.டி.குஞ்சுமோன் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தார். மதுபாலா, சுபஸ்ரீ, கவுண்டமணி, செந்தில், மனோரமா, நம்பியார், சரண்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

English summary

Producer K.T.Kunjumon tweet that he would announce another actress details on tomorrow at 11 am. Already he announced that Keeravani would compose music for Gentlemen 2 and female lead was Nayanthara Chakravarthy.