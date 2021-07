கைதி ரீமேக்கிற்கு தடையா...நிரூபிக்க ஆதாரம் உண்டு...அடித்து சொல்லும் தயாரிப்பாளர்

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்த ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படம் கைதி. பாடல் , டூயட், ரொமான்ஸ், காதல், கவர்ச்சி என எதுவும் இல்லாமல் ஒரு இரவில் நடக்கும் சம்பவத்தை சொல்வதாக எடுக்கப்பட்ட படம் இது.

இந்த படம் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகர் கார்த்தி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மிகப் பெரிய பாராட்டை பெற்று தந்து, பிளாக் பஸ்டர் படமாக மாறியது. இந்த படத்தை எஸ்.ஆர்.பிரபு மற்றும் எஸ்.ஆர்.பிரகாஷ் இணைந்து டிரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் பேனரில் தயாரித்தனர்.

கமலுக்காக 3 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்... லோகேஷ் கனகராஜ் கொடுத்த ப்ராமிஸ்

கார்த்தி, நரேன், அர்ஜுன் தாஸ் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர். இந்த படம் இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளதாகவும், இதில் கார்த்தி ரோலில் அஜய் தேவ்கன் நடிக்க போவதாகவும் சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் கைதி 2 படத்தை தயாரிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

