திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் கூறிய காளிதாஸ் ஜெயராம் .. யாருக்குன்னு தெரியுமா?

கொச்சின் : தன் அப்பா அம்மாவுக்கு திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் கூறி இன்ஸ்டா பக்கத்தில் புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் காளிதாஸ் ஜெயராம் .

96 விட இந்த படம் MUSIC தான் BEST | GOVIND VASANTHA & ACTOR KALIDAS CHAT | Filmibeat Tamil

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான காளிதாஸ், தனது முதல் படத்திலேயே சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்திற்கான விருதை தட்டி சென்றார்.

பிரபல மலையாள நடிகரான ஜெயராமின் மகனான இவர் நடிப்பிலும் அப்பாவை போலவே வெளுத்து வாங்குவார் .

English summary

kalidas jayaram shared anniversary wishes to his parents in instagram. he also shared his family photo. this photo goes viral and gets lakhs of likes and comments.