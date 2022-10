அசீம் செய்த தவறு.. சரியான பாயிண்ட் சொன்ன FilmiBeat... அதையே சுட்டிக் காட்டி கமல் கொடுத்த அட்வைஸ்

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிப்பரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில், அசீம் தான் இப்போதைய பேசு பொருளாக உள்ளார்.

சீரியல் நடிகர் அசீம் தொடர்ந்து சக போட்டியாளர்களை தரக்குறைவாக பேசிவிட்டு அதற்கு விளக்கம் கொடுத்ததற்கு கமல் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

அசீம் மீது கமல் வைத்த குற்றச்சாட்டுகளையும் கண்டனங்களையும் தமிழ் FilmiBeat "பிக் பாஸ் வீட்டில் அசீம் கொடுத்த விளக்கம் சரியா தவறா...?" என்ற தலைப்பில் வெளியான செய்தியில் ஏற்கனவே சுட்டிக் காட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Bigg Boss season 6 was controversial when Azeem started a fight by using inappropriate words toward Ayesha and Vikraman. As a result, the Bigg Boss contestants gave him a red card. Azeem later apologized and explained his mistake. However, fans have criticized Aseem for constantly belittling fellow contestants. In this case, Kamal gave advice to Azeem by pointing out the news published in Filmibeat on 23rd.