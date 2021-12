புரமோவை நம்பி பொங்கிய பிரியங்கா ரசிகர்கள்.. கன்ஃபெஷன் ரூமில் உண்மையில் நடந்தது என்ன?

சென்னை: மூன்றாவது புரமோவை பார்த்து ஷாக்கான பிரியங்கா ரசிகர்கள் கமலை கண்டபடி கழுவி ஊற்றினர்.

ஆனால், எப்போதுமே பிக் பாஸ் புரமோ டிஆர்பிக்காக பாதி முழுங்கியபடி வரும் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டனர்.

உண்மையிலேயே கன்ஃபெஷன் ரூமில் கமல் என்ன சொன்னார் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Kamal Haasan talks to Priyanka in the confession room promo confuses and makes angry to her fans. But really, Kamal try to save her and push to Finals.