மோகன்லாலின் மலைக்கோட்டை வாலிபன்... கூட்டணியில் இணையும் கமல், ஜீவா..? கொல மாஸ் அப்டேட்

திருவனந்தபுரம்: மலையாள முன்னணி நடிகர் நடித்துள்ள Alone திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி இயக்கும் நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

வித்தியாசமான ஜானர்களில் படங்களை இயக்கி வரும் லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி முதன்முறையாக மோகன் லாலுடன் இணைந்துள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மலைக்கோட்டை வாலிபன் என்ற டைட்டிலில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் கோலிவுட்டில் இருந்து இரண்டு முன்னணி நடிகர்கள் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Lijo Jose Pellissery is the leading director in Malayalam. Mammootty-starrer Nanpakal Nerathu Mayakkam was released last week. Following this, he will direct a film called Malaikottai Vaaliban starring Mohanlal. It has been reported that both Kamal and Jiiva will act in it.