ராஜுவை சோதிக்க பயன்படுத்தப்பட்டதா கேப்டன்சி டாஸ்க்...அம்பலப்படுத்திய கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 21 ம் நாளான இன்று, இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக இருந்தனர். சனிக்கிழமை எபிசோடை போல் நேரடியாக, யார் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதை சொல்வார் என எதிர்பார்த்தனர்.

இந்த வாரம் நாமினேட் செய்யப்பட்ட 9 பேரில் தாமரை, இசைவாணி, அக்ஷரா, பாவனி ஆகிய நான்கு பேரும் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டதாக கமல் நேற்று கூறினார். மீதமுள்ள ஐந்து பேரில் யாரெல்லாம் இன்று காப்பாற்றப்படுவார்கள், வெளியேற போகும் அந்த ஒருவர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

English summary

kamal asked bigg boss 5 tamil housemates why stopped raju to become captain. did you think, raju go to nomination and check his people support.