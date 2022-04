கேஜிஎஃப் 2 படம் பார்த்த கமல், இளையராஜா... என்ன சொல்லிருப்பாங்க ?

சென்னை : நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் இசைஞானி இளையராஜா இருவரும் இன்று கேஜிஎஃப் 2 படம் பார்த்துள்ளனர். படத்தை பார்த்த பிறகு இவர்களின் ரியாக்ஷன் என்னவாக இருந்திருக்கும், என்ன கமெண்ட்ஸ் சொன்னார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

கன்னட டைரக்டரான பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் நடித்த படம் கேஜிஎஃப். 2018 ம் ஆண்டு வெளிவந்த கேஜிஎஃப் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து அதன் இரண்டாம் பாகமாக கேஜிஎஃப் 2 படத்தை இயக்கி உள்ளனர். இந்த படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

English summary

Today one the Chennai theatre, Kamalhaasan along with Ilayaraja watched KGF 2 movie. This photo leaked in social media and goes viral. Now all are eagerly waiting to know that what was Kamal's reaction after watching KGF 2.