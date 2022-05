மலேசியாவில் மாஸ் காட்டும் கமல்.. உலகளவில் எத்தனை ஸ்க்ரீன்களில் விக்ரம் வெளியாகப் போகுது தெரியுமா?

சென்னை: விக்ரம் படம் வரும் ஜூன் 3ம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், உலகளவில் அதிக திரையரங்குகளில் அந்த படத்தை வெளியிட கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் நிறுவனம் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது.

சென்னை, மும்பை, ஹைதராபாத் மற்றும் கேரளா என விக்ரம் படத்தின் புரமோஷனுக்காக தானே நேரடியாக பல இடங்களுக்கு சென்று பத்திரிகையாளர்களையும் ரசிகர்களையும் சந்தித்து வருகிறார் கமல்ஹாசன்.

இந்நிலையில், அடுத்தபடியாக மலேசியாவில் தற்போது விக்ரம் படத்தின் புரமோஷனுக்காக சென்றுள்ள கமலின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகின்றன.

36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வளவு செய்திருக்கிறாரா கமல்... விக்ரம் சுவாரஸ்யங்கள்

English summary

Kamal Haasan arrives at Malaysia for Vikram movie promotion and his movie Vikram will plans to release over 5000 screens worldwide and it will expected to collect more on Day 1 itself.