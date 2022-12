Bigg Boss Tamil 6: சீன் க்ரீயேட் பண்றது யாரு? தனலட்சுமி, அசீமை தாளித்து எடுத்த கமல்.. சரியான ஆப்பு!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் தேவையில்லாமல் அதிக சீன் க்ரீயேட் பண்றது யாருன்னு கேட்டு தனலட்சுமி மற்றும் அசீமை கமல்ஹாசன் தாளித்து எடுத்த காட்சிகள் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தின.

ஒவ்வொரு வாரமும் பல பிரச்சனைகளை செய்து இந்த சீசன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியையே போரடிக்காமல் ஓட்ட கெட்ட பெயர் வாங்கி வருகின்றனர் அசீம் மற்றும் தனலட்சுமி.

இந்த வாரமும் கமல் பஞ்சாயத்து பண்ண இந்த இருவரும் தான் சிக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Kamal Haasan blasts Azeem and Dhanalakshmi over creating over scene in Sunday episode. Azeem fans trolls Kamal Haasan playing a biased host and he wish to give title to VIkraman to this season.