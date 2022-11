Bigg Boss Tamil 6: தனலட்சுமியை தாளித்துக் கொட்டிய கமல்ஹாசன்.. என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே!

சென்னை: 2வது ப்ரோமோவாக இதையே போட்டிருக்கலாம், தப்பு பண்ணிட்டீங்க பிக் பாஸ் டீம் என 3வது ப்ரோமோவை பார்த்து ஃபீல் செய்து வரும் அளவுக்கு தரமான சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கு.

எப்படியோ விக்ரமனை பாராட்டி சேவ் செய்யும் காட்சிகள் தான் 3வது ப்ரோமோவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு நிச்சயம் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என தனலட்சுமிக்கு கமல் கிளாஸ் எடுத்த காட்சிகள் நிறைவை தந்துள்ளன.

தனலட்சுமி தனது கோபத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என இந்த வாரம் ஏற்கனவே ஹவுஸ்மேட்கள் அட்வைஸ் செய்த நிலையில், அதை கையில் எடுத்திருக்கிறார் கமல்ஹாசன்.

English summary

Kamal Haasan blasts Dhanalakshmi for her anger in today Bigg Boss Tamil 6 episode cherish Bigg Boss fans. Last Week Dhanalakshmi gets happy after Kamal plays Kurumpadam, but now Dhanalakshmi gets roasts by the same host.