இனியும் விளையாடலைன்னா வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான்.. பெரிய இடத்து பிள்ளைகளுக்கு கமல் அட்வைஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ல் இந்த வாரம் சின்ன பொண்ணு வெளியேறிய நிலையில், அடுத்த வாரம் அபிநய் தான் வெளியேற போகிறார் என இப்போதே பலரும் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கி உள்ள நிலையில், கமல் கொடுத்த திடீர் அட்வைஸ் ஆட்டத்தை மாற்ற வாய்ப்பு இருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.

பெரிய இடத்து பிள்ளைகளான அபிநய் மற்றும் வருண் இந்த சீசனில் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்றுள்ளனர்.

சைமா விழாவில் 7 விருதுகள்.. தட்டித்தூக்கிய சூரரைப்போற்று டீம்.. குவியும் வாழ்த்துகள்!

ஆனால், இதுவரை பெரியளவில் இருவரும் எந்தவொரு பங்களிப்பையும் கொடுக்கவில்லை.

English summary

Kamal Haasan gives important tips to Varun and Abinay will try to avoid elimination with involvement in the game and put your efforts to raise the fan base.