“இளையராஜாவை பார்த்தால் பயமாக இருக்கும்”: DSP ஆல்பம் வெளியீட்டு விழாவில் கமல் சொன்ன ப்ளாஷ்பேக்

சென்னை: T- Series சார்பில் பூஷன் குமார் தயாரிப்பில் தேவிஸ்ரீபிரசாத் இசையமைத்துள்ள பாடல் 'ஓ பெண்ணே.'

பான் இந்தியா பாடலாக உருவாகியுள்ள 'ஓ பெண்ணே' லிரிக்கல் எழுதி, இசையமைத்துள்ளதோடு தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தே இதில் நடித்துள்ளார்.

இந்தப் பாடலின் தமிழ் வெர்ஷனை செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் வெளியிட்டார்.

English summary

"O Penne”, an independent album song composed, choreographed, and directed by Devi Sri Prasad. This song has been created as a Pan-Indian pop, where Kamal Haasan has launched the Tamil version, Ranveer Singh had already unveiled the Hindi version and Nagarjuna launches the Telugu version.