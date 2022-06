அமெரிக்காவுக்கு சிகிச்சைக்காக செல்லும் டி. ராஜேந்தர்.. நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த கமல்!

சென்னை: உயர் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்காவுக்கு இன்று டி ராஜேந்தர் செல்ல உள்ள நிலையில், அவரை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்துள்ளார் கமல்ஹாசன்.

நடிகரும் இயக்குநருமான டி. ராஜேந்தர் சமீபத்தில் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக போரூரில் உள்ள ராமசந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

ஆனால், டி. ராஜேந்தருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மென்ட் கொடுப்பதற்காக அவரை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல அவரது மகன் சிம்பு முடிவெடுத்தார்.

English summary

Kamal Haasan meets T Rajendar befor he going to America for special treatment photo out now. Already Simbu in America to make all the arrangements for his father’s treatment.