குறும்படத்துடன் வந்த கமல்.. டிராமா குயின் ஷெரினாவுக்கும்.. அசீம் அண்ட் கோவுக்கும் ஆப்பு இருக்கா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக 3வது வாரத்தை நெருங்கி உள்ளது. இந்த வாரம் கமல்ஹாசன் இந்தியன் 2 படத்தில் வயதான சேனாபதி கெட்டப்புக்காக மீசையை முழுவதும் ஷேவ் செய்து விட்டு செம சூப்பராக வந்துள்ளார். கூடவே குறும்படம் ஒன்றையும் கொண்டு வந்திருப்பது தான் கூடுதல் சிறப்பு.

தனலட்சுமி தள்ளி விட்டுத்தான் ஷெரினா கீழே விழுந்தார் என்றும் அவருக்கு தலையில் பலத்த அடி பட்டது என்றும் இந்த வாரம் மிகப்பெரிய டிராமா ஒன்று நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை டாஸ்க்கில் நடைபெற்றது.

ஷெரினாவுக்கு சப்போர்ட்டாக அசீம், மகேஸ்வரி, அசல் கோலார் மற்றும் ஏடிகே தனலட்சுமி தான் தப்பு செய்தார் என சொல்லி வரும் நிலையில், ஒட்டுமொத்த பேருக்கும் இன்றைக்கு போடப்படும் குறும்படம் சரியான சவுக்கடி கொடுக்குமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Kamal Haasan ready to play Kurumpadam for Sherina fell down issue. Dhanlakshmi confidently told to Kamal please play that Kurumpadam sir, but Azeem, Asal Kolaar, Sherina and Maheshwari got tensed in this promo.