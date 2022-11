உத்தம கலைஞன்... உலக நாயகன்... சர்வதேச அரங்கில் கோலிவுட்டை திரும்பிப் பார்க்க வைத்த கமல்ஹாசன்

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் இன்று தனது 68வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார்.

கமலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரையுலக பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.

சர்வதேச அரங்கில் தன்னிரகற்ற கலைஞனாக தமிழ் சினிமாவின் பெருமையாக கடந்த 69 ஆண்டுகளாக ஜொலித்து வருகிறார் கமல்.

English summary

Kamal Haasan celebrates his 68th birthday today. In view of this, celebrities and fans are wishing him a happy birthday. In this case, let's take a brief look at Kamal's achievements that made Kollywood look back at the international arena.