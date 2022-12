அன்பு நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் வெற்றிப்பயணம் தொடரட்டும்.. ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாள்.. கமல் வாழ்த்து!

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 72வது பிறந்தநாள் இன்று திருவிழாவாக ரசிகர்கள் மத்தியில் மட்டுமின்றி பல பிரபலங்கள் மத்தியிலும் கொண்டாடப்ப்டுகிறது.

பஸ் கண்டக்டர் சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் எப்படி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆக மாறி ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலக பிரபலங்களையே வியக்கும் அளவுக்கு ஸ்டைல் சாம்ராட் ஆக மாறினார் என்பது ஆச்சர்யப்பட வேண்டிய விஷயத்தையும் தாண்டி ஒவ்வொரு மனிதனும் கற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டிய பாடமாகவே ரஜினிகாந்த்தின் வளர்ச்சி பார்க்கப்படுகிறது.

திரையுலக பிரபலங்கள், விளையாட்டுத் துறை, அரசியல், தொழிலதிபர்கள் என பல ப்ளூ டிக்குகளும் வரிசை கட்டி ரஜினிகாந்துக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், ரஜினியின் நண்பர் கமல் மற்றும் தனுஷ் உள்ளிட்டோர் என்ன சொல்லி வாழ்த்தி இருக்காங்கன்னு இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க..

English summary

Kamal Haasan sends a Super Birthday wishes to Rajinikanth on his 72nd birthday. Both the Legends rule the Tamil cinema and also Indian cinema over more than 4 decades.