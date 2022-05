இந்தி ஒழிகன்னு சொல்றது என் வேலை இல்லை.. விக்ரம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் கமல் பரபரப்பு பேச்சு!

சென்னை: விக்ரம் இசை மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் அனிருத் உடன் இணைந்து அன்பே சிவம் படத்தில் இடம்பெற்ற "யார் யார் சிவம்" பாடலை பாடிய கமல் பின்னர் பேச ஆரம்பித்தார்.

கடந்த 4 வருஷத்துக்கு பிறகு என் படத்தோட விழா இன்று நடைபெறுகிறது என பேசிய கமல், "இந்தி ஒழிகன்னு சொல்றது என் வேலை இல்லை" என பேசியது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

மேலும், தமிழ் மொழி பற்று குறித்தும் நடிகர் கமல் விக்ரம் டிரைலர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழாவில் விரிவாக தனது கருத்தை எடுத்துரைத்தார்.

English summary

Kamal Haasan talks about Hindi issue at Vikram trailer and audio launch. He says I never opposed Hindi language, peoples will learn many languages but never forgot their mother language.