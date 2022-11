தளபதி 67ல் இப்படியொரு கேமியோ ரோலா… விஜய்யுடன் முதன்முறையாக இணையும் அந்த பிரபலம்…?

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படத்தை விடவும் அடுத்து உருவாகவுள்ள தளபதி 67 மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவுள்ள தளபதி 67 மிகப் பெரிய மல்டி ஸ்டார்ஸ் படமாக இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தளபதி 67 படத்தில் ஏற்கனவே ஏராளமான நட்சத்திரப் பட்டாளங்கள் இணைந்துள்ள நிலையில், தற்போது இன்னொரு தரமான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

விஜய் பண்ணது பெரிய தவறு.. வாரிசு படத்துக்கு விழுந்த சவுக்கடி.. பிரபல தயாரிப்பாளர் விளாசல்!

English summary

Vijay's Varisu is releasing for Pongal. Following this, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. It is reported that Kamal Haasan will play a cameo role in this film. If Kamal plays the cameo role then the film will be a part of the Lokesh Cinematic Universe. If he is not playing the role then it will be a stand-alone film.