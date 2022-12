ரஜினிக்கு சவால் விடும் கமல்... பாபா ரிலீஸுக்குப் போட்டியாக விருமாண்டி.. இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 2002ம் ஆண்டு வெளியான பாபா திரைப்படம், கடந்த வாரம் ரீ-ரிலீஸானது.

ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு புதுப்பொலிவுடன் வெளியான பாபா ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், ரஜினியின் பாபா ரூட்டில் கமல்ஹாசனும் ரீ-ரிலீஸ் ரேஸில் களமிறங்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சட்டுன்னு பார்த்த உடனே தனுஷ்னு நினைச்சீங்களா.. பேரக் குழந்தைகளுடன் கொஞ்சி விளையாடும் ரஜினிகாந்த்!

English summary

Rajinikanth's Baba was re-released last week. Thus, Kamal Haasan is planning to re-release his film Virumandi. An announcement in this regard is expected to be made soon.