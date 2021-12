என்ன தாம்ப்பா நினைக்கிறீங்க இவங்க...கடந்த வாரம் பிரியங்காவிற்கு திட்டு...இந்த வாரம் ஆதரவு

சென்னை : நாளுக்கு நாள் மக்களின் மனநிலையும், ஆதரவும் மாறி வருவதால் பிக்பாஸ் சீசன் 5 விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. போட்டியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் டாஸ்க்குகள் பலவும் முந்தைய சீசன்களை நினைவுபடுத்துவதாக இருந்து வருகிறது.

இது என்னடா தில்லானா மோகனாம்பாள் பட பாட்டுக்கு வந்த சோதனை.. அதையும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் ஷேர் பண்ணலாமா?

ஆனால் டாஸ்குகளை விடவும், போட்டியாளர்களை ஆதரிப்பதிலும், விமர்சிப்பதிலும் மக்களின் மனநிலை மாறி வருவது போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தை மேலும் அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் ஒவ்வொரு வார எவிக்ஷனின் போதும், எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்பதற்கு ஏற்க, யாரும் எதிர்பார்க்காத பலரை குறைவான ஆதரவு அளித்து வெளியேற்றி வருகிறார்கள்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 third promo for today episode, Kamal once again roasted Priyanka.He pointed out priyanka. but fans supported priyanka this week. meanwhile last week netizens slams priyanka.