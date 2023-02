கமல் கொடுத்த மெகா ஆஃபர்... கண்டுகொள்ளாத விஜய்... வருத்தத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்?

சென்னை: விஜய்யின் தளபதி 67 டைட்டில் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மாஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் இந்தப் படத்தை லலித் குமாரின் 7 ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கிறது.

தளபதி 67ல் கமல்ஹாசன் கேமியோ ரோலில் நடிக்கலாம் என செய்திகள் வெளியாகி வைரலாகின.

அதற்காக கமல் கொடுத்த மெகா ஆஃபரை விஜய் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என தற்போது சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Lokesh Kanagaraj will direct Vijay's Thalapathy 67 film. The shooting of this film started. In this case, Vijay's Thalapathy 67 title will be Revealed at 5 PM Tomorrow. It is said that Kamal refused to play a cameo role in Thalapathy 67.