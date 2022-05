36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வளவு செய்திருக்கிறாரா கமல்... விக்ரம் சுவாரஸ்யங்கள்

சென்னை : கமல்ஹாசன் 1986 ம் ஆண்டு நடித்த விக்ரம் படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 36 வருடங்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. முதலில் நாவலாக, பிறகு வார இதழில் தொடர் கதையாக வந்து, பிறகு சினிமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த 1986 ம் ஆண்டு மே 29 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

டைரக்டர் ராஜசேகர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், லிசி, டிம்பிள் கபாடியா, அம்பிகா, அம்ஜத் கான், சாருஹாசன், ஜனகராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்திருந்தது. கமல் நடித்த ராஜபார்வை படத்திற்கு பிறகு இரண்டாவதாக இந்நிறுவனம் தயாரித்த படம் விக்ரம். இந்த படம் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலவற்றை இங்கே பார்க்கலாம்.

இந்த படம் ரிலீசான சமயத்தில் பல விமர்சனங்களை சந்தித்தது. படம் புரியவில்லை என்பது பெரும்பாலானவர்கள் முன் வைத்த விமர்சனம். ஆனால் 36 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே பெயரில் கமல் மற்றொரு படம் நடித்துள்ளார். அதுவும் இரண்டாம் பாகம் என சொல்லப்படுவதால் பலரும் தற்போது 1986 ம் ஆண்டு ரிலீசான விக்ரம் படம் என்ன கதை என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இன்றைய தலைமுறையினருக்கு விக்ரம் படம் பற்றி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனால் தெரிந்தவர்கள் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியாது.

மலையாள பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கமல்.. பாராட்டித் தள்ளிய மோகன்லால்.. சூடுபிடித்த 'விக்ரம்’ புரமோஷன்!

English summary

Today Kamalhaasan starred 1986 Vikram movie completes 36 years of theatrical release. This was the first mega budget movie in tamil. This movie's budget was 12 crore. The movie was initially criticised. After many years of the movie release, it was celebrated not only by his fans and celebrated by all.