தனது கதையில் தானே நடித்த கமல்...20 ஆண்டுகளை கடந்த ஆளவந்தான்

சென்னை : நடிப்பில் சிவாஜிக்கு அடித்தபடியாக புகழப்படுவது கமலஹாசன். தனது கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார் கமல். டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் கமல் நடித்த சைக்கோ த்ரில்லர் படம் ஆளவந்தான்.

நல்ல வசூலையும், பாராட்டுக்களையும் பெற்ற படம் இது. மனிசா கொய்ராலா, ரவீனா டன்டான், அனுஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்த படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 20 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. இந்த படம் பற்றிய 5 சுவாரஸ்ய விஷயங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Kamal's Aalavandhan completes 20 years of theatrical release today. this movie was released on 2001 diwali day. aalavandhan was released simultinously in tamil, hindi and telugu languages. this movie got Noational award for special effects.