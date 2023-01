ஆளவந்தான் ரீ-ரிலீஸ்: 400 கோடி செலவில்..? 1000 தியேட்டர்களில்! எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்த அப்டேட்

சென்னை: நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு விக்ரம் திரைப்படம் மூலம் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன்.

விக்ரம் வெற்றிக்குப் பின்னர் கமல் நடிப்பில் இந்தியன் 2, மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியான திரைப்படங்கள் தற்போது ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படும் வழக்கம் காணப்படுகிறது.

கடந்த மாதம் ரஜினியின் பாபா ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட நிலையில், கமலின் ஆளவந்தானும் மீண்டும் வெளியாவதாக தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ் தாணு அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Kamal Haasan starrer Aalavandhan was well received by the fans. Producer Kalaipuli S Thanu has announced that this film will be re-released in thousand theaters soon.