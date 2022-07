கமலின் அடுத்த பட இசையமைப்பாளர் இவரா...இதை எதிர்பார்க்கவேயில்லையே

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாகி உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. 420 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வசூலித்து மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்துள்ளது.

ரஜினியின் 2.ஓ படத்திற்கு பிறகு தமிழில் இதுவரை அதிக வசூல் செய்த படமாக விக்ரம் இடம்பிடித்துள்ளது.கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எந்த தமிழ் படமும் செய்யாத வசூல் சாதனையை விக்ரம் நிகழ்த்தி காட்டி உள்ளது.விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சுர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த விக்ரம் படம் சமீபத்தில் ஓடிடியிலும் வெளியிடப்பட்டது. விக்ரம் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

விக்ரம் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து விரைவில் கமல், இந்தியன் 2 படத்தின் வேலைகளை துவக்குவார் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தற்போது இந்த ஆண்டு இறுதியில் தான் இந்தியன் 2 படத்தின் வேலைகளை துவக்க போகிறார்களாம். இந்த படத்திற்கும் அனிருத் தான் இசையமைக்கிறார். கமல் - அனிருத் காம்போ மீண்டும் வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

Kamalhaasan will also start shooting for a new project to be directed by Mahesh Narayanan which is also a multistarrer and talks are on with several superstars in Indian cinema. Now the hot news is that the music composer for the film has reportedly been finalised and he is none other than top Sushin Shyam who is a big name in the Malayalam industry.