என்னது...ஆண்டவருக்கு இத்தனை வில்லன்களா... வெளியான மிரட்டல் தகவல்

சென்னை : கமல் தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் கிளான்ஸ் சமீபத்தில் கமலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்டு, நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் விக்ரம் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் காளிதாஸ் ஜெயராம், காயத்ரி, ஷிவானி நாராயணன், மைனா நந்தினி, விஜே மகேஸ்வரி, நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.

English summary

Latest sources confirmed that kamal to face 7 villains in vikram movie. main villain vijay sethupathi had 6 brothers in this movie. sampath ram to play as elder one and sembon vinoth josh as younger brother.