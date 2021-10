வெளியேற போவது யார்... அரசியல் ஸ்டைலில் சொன்ன கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 21 வது நாளான இன்று மற்றொரு போட்டியாளர் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட உள்ளார். கடந்த வாரம் நாடியா சாங் வெளியேற்றப்பட்டார்.

நாடியா சாங் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு பஞ்சதந்திரம் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. இதற்கு முன் நடத்தப்பட்ட நாமினேஷன் ப்ராசசில் 9 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டனர். நாமினேஷனில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு உதவுவதாக பஞ்சதந்திரம் டாஸ்க் வழங்கப்பட்டது.

English summary

In today's promo of Bigg boss tamil season 5, kamal said that he always respect people's judgement. he always belive that. chinna ponnu and abishek raaja are highly tensioned and watching kamal's speech.