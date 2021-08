தவறான ஃபோட்டோவை பதிவிட்ட கமல்... ஆண்டவரை தெறிக்க விட்ட நெட்டிசன்கள்

சென்னை : கமல் தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இந்த படம் பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டது. இந்த படத்தின் முதல்கட்ட ஷுட்டிங் விரைவில் காரைக்குடியில் துவங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் வில்லன்களாக நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் கமலுக்கு 5 வில்லன்களாம். இந்த படத்தில் கமலின் மகனான மலையாள நடிகர் ஜெயராமின் மகன் காளிதாஸ் ஜெயராம் நடிக்கிறார். இதில் கமல் பார்வையற்றவர் ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

kamal erroneously shares shivpal singh's photo instead of neeraj chopra to wish in twitter. later he deleted that and posted newly one. but neitizens had immediately troll that kamal's wrong tweet.