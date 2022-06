வெற்றி தொடரட்டும் சகோதரரே...வாழ்த்திய இளையராஜா...பதிலுக்கு கமல் என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் வெற்றியால் உற்சாகத்துடன் கமல் காணப்படும் நிலையில், அவரை இளையராஜா நெகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்தியுள்ளார். அதற்கு கமலும் அன்புடன் நன்றி தெரிவித்து ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

1986 ம் ஆண்டு கமல் நடித்து வெளியான விக்ரம் படத்திற்கு இளையராஜா தான் இசையமைத்து இருந்தார். இந்தபடத்தின் பாடல்கள் மெகா ஹிட்டாகின. குறிப்பாக விக்ரம் தீம் மியூசிக் மற்றும் டைட்டில் சாங்கை தற்போது வரை யாராலும் மறக்க முடியாது. இந்த டைட்டில் டிராக்கை சமீபத்தில் ரிலீசான விக்ரம் படத்திலும் அனிருத் பயன்படுத்தி இருந்தார்.

விக்ரம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்று, உலகம் முழுவதும் வசூல் வேட்டையாடி வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 400 கோடிகளை இந்த படம் இதுவரை வசூல் செய்துள்ளது. பல படங்களின் வசூல் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் யாரும் செய்யாத வசூல் சாதனையை கமல் செய்துள்ளார்.

விக்ரம் படத்தில் தொந்தி காட்டி நடிக்க இதுதான் காரணம்...விஜய் சேதுபதி சொன்ன சுவாரசிய தகவல்!

English summary

For Vikram movie's grand success Ilaiyaraaja wished Kamalhaasan in twitter. He wished as brother that success and happy will continue. Kamal also replied for Ilaiyaraaja in twitter. His word are really attracted everyone. Fans give lots of likes to both of this legends tweet.