மருத்துவ பரிசோதனை முடிந்தது...டிஸ்சார்ஜ் ஆனார் கமல்ஹாசன்

சென்னை : மருத்துவ பரிசோதனைக்காக நேற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நடிகர் கமல்ஹாசன், இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு, வீடு திரும்பினார். இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

அரசியல், சினிமா, டிவி ஷோ என படு பிசியாக இருந்து வருகிறார் நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவருமான கமல்ஹாசன். சமீபத்தில் அமெரிக்கா சென்று திரும்பிய கமல்ஹாசனுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் சென்னை - போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் கமல்ஹாசன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

Kamal Haasan who was admitted to Ramachandra Hospital in Porur for a full physical and coronary examination, was discharged at 11.30 am today and returned home. He will return to shooting soon.