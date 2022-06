புர்ஜ் கலீஃபாவில் திரையிடப்பட்ட விக்ரம் டிரைலர்...செம ஸ்டைலாக ரசித்த கமல்

துபாய் : விக்ரம் படத்திற்கு நடத்தப்பட்டு வரும் சர்வதேச அளவிலான ப்ரொமோஷன் ஒட்டு மொத்த சினிமா உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. உலகின் உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலீஃபா கட்டிடத்தில் விக்ரம் பட டிரைலர் திரையிடப்பட்டுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் 5 மொழிகளில் 5000 தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தை கமல் ரசிகர்கள், சினிமா ரசிகர்கள் தாண்டி சர்வதேச அமவிலான ரசிகர்களும் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

English summary

Yesterday Vikram trailer was screened on the world's tallest building, Burj Khalifa. Thousands of fans watched this and shouted Vikram. Kamal also participated in this event and appeared infront of fans on the end of Vikram trailer.