தெலுங்கு படத்தில் கமிட்டான கர்ணன் பட நடிகை… ஹீரோ யார் தெரியுமா !

சென்னை : கர்ணன் திரைப்படத்தின் மூலம் நம் மனதை கவர்ந்த மலையாள நடிகை ரஜிஷா விஜயன் தெலுங்கு திரைப்படம் ஒன்றில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

தெலுங்கில் பிரபல நடிகர் ரவி தேஜாவுக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளார்.

ராமாராவ் ஆன் டியூட்டி என தலைப்பிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளது.

English summary

karnan actress Rajisha Vijayan will be soon making her debut in Telugu with the upcoming film ‘Rama Rao On Duty’. Rajisha Vijayan To make telugu debut with ravi teja.